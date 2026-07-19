CHP'de gözler Özgür Özel'in kuracağı ileri sürülen yeni partiye çevrilmişken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada 'Yeni Parti' adıyla bir hesap açıldı.

Özgür Özel'in resmi hesabından açıklama geldi.

Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel'in X'teki iletişim hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BİLGİLENDİRME

“Yeni Parti” adıyla açılan sosyal medya hesabının Genel Başkanımız Özgür Özel‘le hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla…"

GÖZLER 24 TEMMEZ'A ÇEVRİLDİ

Yeni partinin resmi kuruluş başvurusu için Lozan Barış Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz tarihi öne çıkıyor. Özgür Özel ve ekibinin bu tarihte İçişleri Bakanlığına resmi başvuruda bulunması bekleniyor. Kuruluş dilekçesinin verilmesinin ardından, CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifa süreçlerinin başlayacağı iddia ediliyor. Kulislerde Özel ve ekibinin 80-90 civarında milletvekilinin yeni partiye geçmesini beklediği, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket etmesi öngörülen vekil sayısının ise 25-30 aralığında kaldığı ileri sürülüyor.