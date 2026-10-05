YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimlere yönelik yargısal süreçleri, cezaevi nakillerini ve dış politikadaki gizli anlaşma iddialarını eleştiren Emre, iktidara sert sorular yöneltti.

"BASKIN GÖRÜNTÜLERİNİN SERVİS EDİLMESİ ÇETELEŞME GÖSTERGESİDİR"

Son dönemde belediye başkanlarının evlerine sabaha karşı düzenlenen operasyonları usulen yanlış bulduklarını vurgulayan Zeynel Emre, arama sırasında çekilen mahrem görüntülerin basına sızdırılmasına tepki gösterdi. Mersin'deki operasyonu örnek gösteren Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Kolluk görevlilerinin kamerası olası kötü muamele iddialarına karşı bir ispat aracıdır. Bu görüntüler mahremdir, hiçbir yere servis edilemez. Mersin'de belediye başkanımızın evine gece yarısı gidildiğinde yaşanan rahatsızlık dahi servis ediliyor. İçişleri Bakanlığı el altından 'Bizimle alakası yok' diye haber yayarak soruşturma makamlarını işaret ediyor. Bu durum, ele geçirilen iktidar gücünün kötüye kullanılmasının ve devlet içindeki çeteleşmenin bir işaretidir. Soruşturma dosyalarında zorlama gizli tanıklar ve kurgulanmış işler yürütülüyor."

31 Mart 2024 seçimlerinde halkın yerel hizmetlerden memnuniyetini sandıkta gösterdiğini belirten Emre, Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve meclis üyesi transferleriyle milli iradenin gasp edilmeye çalışıldığını savundu.

ÖMER ÇELİK'E BODRUM SORUSU: "20 MİLYAR TL İDDİASI DOĞRU MU?"

Gündeme oturan finansal iddialara da değinen Zeynel Emre, AKP döneminde üst düzey görevlerde bulunan ve 20 milyar TL ile yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar konusunu gündeme getirdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e doğrudan soru yönelten Emre, şöyle konuştu:

"Eski bir bürokratın 20 milyar TL çekip yurt dışına kaçtığı haberi yansıdı. Bu kişi AK Parti'den iki kez aday adayı olmuş Osman Arıkan Nacar. Buradan Sayın Ömer Çelik’e soruyorum: Siz bu kişiyle çok kısa bir süre önce Bodrum’da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara’ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Madem bu kadar yakın arkadaşınız, 20 milyar TL'lik vurgun iddiası hakkında ne söyleyeceksiniz? Bu işin ucu nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."

"AVUKAT MEHMET PEHLİVAN SADECE İŞİNİ YAPTIĞI İÇİN TUTUKLANDI"

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması ve cezaevi nakil sürecini de değerlendiren YENİ Parti Sözcüsü, nakil kararının eziyet amacı taşıdığını ifade etti. Pehlivan'ın Çorlu'dan Kandıra Cezaevi'ne sevk edilmesine değinen Emre, "Dosyasında elle tutulur bir suçlama yok. Sadece işini yaptığı için tutuklandı. Yargılandığı mahkemeden çok daha uzak bir yere gece yarısı nakledilmesi kamu yararı taşımaz; tamamen eziyet etme amaçlıdır ve idari keyfiliktir" dedi.

"TBMM'DEN GEÇMEYEN ULUSLARARASI ANLAŞMA ANAYASAL SUÇTUR"

Dış politikada Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı iddia edilen savunma paktına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emre, Anayasa'nın 90. maddesine dikkat çekti:

"Kamuoyuna 'Mekke Anlaşması' olarak yansıyan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçmeyen bir uluslararası anlaşma yürürlükte olamaz. İçeriğini ve kapsamını bilmiyoruz. Orta Doğu'nun ateş çemberi olduğu bir dönemde, sıcak çatışma yaşayan ülkelerle NATO benzeri bir paktın altına imza atıldığı söyleniyor. Savaşın ortasında bu tür adımlar atmak Türkiye'yi doğrudan savaşa dahil eder. Bu anlaşma derhal Meclis gündemine getirilmelidir."

ÇARŞAMBA GÜNÜ AYM ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

İnternet erişim engellerine dair kanun maddesiyle ilgili daha önce Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını hatırlatan Emre, Çarşamba günü saat 12.00’de AYM binası önünde sivil toplum kuruluşları, dernekler ve siyasi partilerin katılımıyla geniş kapsamlı bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Son dönemde gündeme gelen parti değişiklikleri ve olası seçim ittifakları sorularını da yanıtlayan Emre, şu an için planlanmış bir ittifak görüşme takviminin bulunmadığını, YENİ Parti olarak oy oranlarını artırmaya ve seçmen iradesine sahip çıkmaya odaklandıklarını dile getirdi.