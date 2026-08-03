YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partiye üye kaydı sürecinin bu hafta içinde başlamasını beklediklerini ifade eden Emre, üyelik ve aidat işlemlerinin cep telefonlarına indirilecek özel bir aplikasyon üzerinden yürütüleceğini bildirdi.

"BELEDİYE SAYISININ 300'Ü GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Partinin teşkilatlanma ve katılım süreçlerine dair veriler paylaşan Emre, bugün itibarıyla 44 il ve 593 ilçede örgütlenmenin tamamlandığını kaydetti. CHP'li belediye başkanlarının partilerine geçişine değinen Emre, tutuklu ve istifalar düşüldüğünde kalan 355 belediyeden 200'den fazlasının YENİ Parti'ye katıldığını, bu sayının kısa sürede 300'ün üzerine çıkacağını değerlendirdiklerini aktardı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) süreçlerine de değinen Emre, yapılan atama itirazlarına ilişkin YSK Başkanı'nın kanun ve hakkın belli olduğu yönünde görüş belirttiğini ifade etti.

BAĞIŞLAR ŞEFFAF ŞEKİLDE PAYLAŞILACAK

Partiye yapılan bağışlar hakkında da bilgi veren Emre, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca nakdi bağış miktarının sınırlarının belli olduğunu, bina ve araç gibi şarta bağlı bağışların da kabul edilebildiğini belirtti. Şeffaflık vurgusu yapan Emre, bağışlara ilişkin bilgilendirmelerin her akşam saat 20.00'de Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

ÇÖZÜM SÜRECİ VE BELEDİYE OPERASYONLARI EĞİLİMİ

TBMM'de çözüm süreciyle ilgili gündeme gelmesi beklenen çerçeve yasaya dair taslağı henüz görmediklerini belirten Emre, sürece yapıcı destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti. Öte yandan Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde seçilen belediye başkanlarına yönelik operasyonları eleştiren Emre, Sinem Dedetaş ve Erdal Beşikçioğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığını hatırlatarak İstanbul'un 39 ilçesinden 14 belediye başkanının Silivri'de tutuklu bulunduğunu ve yaşanan durumun vatandaş iradesine yönelik bir müdahale olduğunu savundu.