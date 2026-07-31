Yeni Parti, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve parti yöneticileri için yürüyüş düzenleyecek.

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla buluşmanın detaylarını kamuoyuna duyurdu.

'HALKIN İRADESİNİ SAVUNMAK İÇİN YÜRÜYORUZ'

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın iradesini savunmak için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde buluşuyoruz.

500 gündür tutsak olan Cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve tüm yol arkadaşlarımız için yürüyoruz."