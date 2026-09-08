Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan seçimlerde AKP'nin adayının kazanmasıyla birlikte Üsküdar Belediyesi AKP'ye geçti.
YENİ Parti Üsküdar'da miting yapma kararı aldı. Miting 12 Eylül Cumartesi günü yapılacak.
Üsküdar Belediyesi'nde yeniden yapılan başkan vekili seçiminin dördüncü tur oylamasında; Üsküdar'ı kaybeden AKP, ilçe yönetimini baskı ve tehditle yeniden almıştı.
Dördüncü turda AKP-MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy, CHP-YENİ Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy almıştı.