Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler başkan vekilliği için yapılacak seçime çevrildi. CHP ve YENİ Parti'nin ortak aday çıkarma noktasında anlaşamamasıyla belediyenin AKP'ye geçmesi bekleniyor.

Gazeteci Asena Karcıer, sosyal medyadan Menderes Belediye Başkanvekilliği seçimine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. CHP ve YENİ Parti arasındaki ittifak görüşmeleri sonuçsuz kalırken, CHP'nin Mehmet Ali Akar ismini aday olarak çıkartmayı planladığı bildirildi.

YENİ Parti de adayını belirlemek için bir toplantı yaptığı kaydedilirken toplantıdan Barış Gürsoy'un adı çıktı. Karcıer kulis bilgilerini şöyle aktardı:

"Seferihisar'daki yöntem kullanılmaya devam ederse iki isim için ön seçim yapılması da söz konusu olacaktır. Aleni bir şekilde niyetini belli eden ismi vereceğim sadece bu cepheden: Seyhan Müşerref Kuralı. Gelelim AK Parti cephesine... Ak Parti yöntemini değiştirmedi ve geçtiğimiz gün bir temayül yoklaması yaptı. Yoklamada dört isim öne çıkarken, bu cephenin adayı olması beklenen isim kuvvetle muhtemel Asuman Şen. Bir de bağımsız meclis üyelerinden biri adaylık talebini dile getirdi."

YENİ PARTİ ADAYINI AÇIKLADI

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, adaylarının Barış Gürsoy olduğunu açıkladı. Güç açıklamasının devamında, ilerleyen turlarda AKP'ye karşı CHP'nin adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Güç, CHP'den de aynı hassasiyeti beklediklerini kaydetti.

Güç, şunları kaydetti:

"Bugün Menderes'te başkan vekili seçimi için yürüttüğümüz süreci bugün karara bağladık. İlçe başkanımıza, meclis üyelerimize ve aday göstereceğimiz başkan vekili adayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Biz Barış Gürsoy arkadaşımızı aday olarak belirledik. İlerleyen turlarda herhangi bir 15 arkadaşımızdan kim olursa olsun 4. turda o arkadaşımızı destekleyeceğimize dair karar aldık, YENİ Parti meclis üyeleriyle beraber. Burada amacımız ayrıştırma değil birleştirme; beraber hem Cumhuriyet Halk Partili hem YENİ Partili sosyal demokrat anlayışla ortak hareket eden arkadaşlarımızı bir arada tutmayı amaçlıyoruz. Biz 4. tura eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kalırsa onu destekleyeceğiz. Bizim adayımız kalırsa da onlardan destek bekliyoruz. Çünkü beraber yol yürüdükleri arkadaşlarıyla beraber yine önümüzdeki dönem Menderes için, Menderes halkı için, Menderes'teki bütün bu işleyiş için beraber mücadele edecekleri, ortak hareket edecekleri birlikte olacakları bir anlayışla beraber Menderes'i yönetmelerini diliyoruz. Dileğimiz bugün seçimlerde sosyal demokrat anlayış Menderes'te devam etmesidir."

ÇOĞUNLUK AKP'YE GEÇTİ

Menderes Belediye Meclisi’ndeki 31 sandalyenin seçim sonrası ilk dağılımı 18 CHP, 10 AKP, 1 MHP ve 2 bağımsız üye şeklindeydi. Ancak CHP’den ayrılan 11 üye YENİ Parti'ye geçti.

Ardından gelen süreçte Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte biri CHP’li, ikisi YENİ Partili olmak üzere toplam 3 meclis üyesi cezaevine gönderildi. Yaşanan bu tutuklamalar sonrası YENİ Parti’nin meclisteki faal üye sayısı 9’a düşerken, çoğunluk AKP’ye geçmiş oldu. Kritik başkanvekilliği oylaması öncesinde meclisteki güç dengeleri bu şekilde baştan aşağı değişti.