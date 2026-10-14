14 Ekim sabahı polis ekiplerinin Halk TV'nin İstanbul'daki merkez binasına girmesinin ardından kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. Bu gelişmenin hemen ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda YENİ Parti'li milletvekilleri, komisyon salonunda sessiz bir eylem gerçekleştirerek tepkilerini dile getirdi.

Milletvekilleri, teklifin görüşmelerine başlanmadan önce göz ve ağızlarına siyah bant takarak oturdu. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sabah gerçekleştirilen operasyonu kınadığını belirtti. Karabat, kanalın Ekrem İmamoğlu'nun savunmaya başlayacağı gün kapatılmasının tesadüf olmadığını savundu. Bu durumu milletin haber alma hakkına vurulmuş büyük bir darbe olarak niteleyen Karabat, Anayasa'nın 28. maddesindeki "Basın hürdür, sansür edilemez." hükmünü hatırlattı.

"GAZETECİLER ÖNCE TUTUKLANDI, ARDINDAN KAYYUM ATANDI"

Antalya Milletvekili Cavit Arı ise Halk TV'nin Türkiye'deki izleyicinin yaklaşık yarısı tarafından takip edildiğini ifade etti. Arı, fon krizini haberleştiren gazetecilerin önce tutuklandığını, ardından kanala kayyum atandığını ileri sürdü ve süreci hukuksuzluk olarak değerlendirdi. Komisyonda kanun teklifinin görüşmeleri, protestonun ardından da sürdü.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini söyledi. Mahiroğlu, ailesinin de hedef alındığını belirtti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını düzenleyip kayyum atamanın ancak diktatörlerin yapacağı bir iş olduğunu ifade etti.

Karara siyasi ve sivil toplum çevrelerinden de tepkiler geldi. Türkiye Gazeteciler Sendikası ile DEM Parti karara tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise kanala kayyum atanmasını basın özgürlüğüne açık bir müdahale olarak değerlendirdi.