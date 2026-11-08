Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında daha önce hakkında 17 Eylül tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya dün gözaltına alındı.

Akkaya'nın gözaltına alınmasının ardından YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

"VURGUNUN KİLİT İSMİ NİHAYET GÖZALTINDA"

Kemal Akkaya'yı "vurgunun kilit ismi" olarak nitelendiren Murat Emir, soruşturmanın zamanlamasını ve sürecin işleyişini eleştirdi. Paylaşımında adli adımların gecikmeli atıldığını savunan Emir, şu ifadelere yer verdi:

"Fon vurgununda dokunulmazlar kalkanı mızrak çuvala sığmayınca delindi ama çok geç! Vurgunun kilit ismi Kemal Akkaya nihayet gözaltında. Batuhan ve Neslihan Mumcu için aylar sonra adım atıldı. Ortada örgütlü suç varsa aylarca neden izlediniz? Bu süreçte hangi delillerin karartılmasına, hangi paraların ve izlerin silinmesine göz yumuldu?"