YENİ Parti, yeni üyelerin partiye katılımını sağlamak amacıyla online üyelik sistemini geçtiğimiz salı günü devreye aldı. Partinin online üyelik başvurularının başladığını YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut duyurdu. Bulut, paylaşımında partinin resmi internet sitesini de üyelik başvuruları için paylaştı. 'DEĞİŞİMİN PARÇASI OLMAK İÇİN ARAMIZA KATIL' Vatandaşlara partiye katılım çağrısında bulunan Bulut, “Türkiye’nin geleceğine söz söylemek, değişimin parçası olmak için sen de aramıza katıl. Gücümüzü milletimizden, umudumuzu yarınlardan alıyoruz” ifadelerini kullandı. 2 GÜNDE 100 BİN ÜYELİK BAŞVURUSU YENİ Parti’nin online üyelik sistemi açılalı henüz 2 gün oldu. Sözcü TV muhabiri Bala Ateş'in aktardığı bilgilere göre 2 günde başvuru sayısı 100 bini aştı.

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