YENİ Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, YENİ Parti’ye 6 günde yapılan bağış miktarını açıkladı.
'266.937.045 TL BAĞIŞTA BULUNULDU'
Bağış miktarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Ceylan şu ifadeleri kullandı:
Değerli Vatandaşlarımız;
YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 6 günde 124.102 vatandaşımız tarafından 266.937.045 TL bağışta bulunulmuştur.
İktidar yürüyüşümüze omuz veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek.
YENİ Parti, milletin dayanışmasıyla büyüyor. Ülkenin geleceğinde ben de olacağım’ diyen herkesi YENİ Parti’ye davet ediyoruz.
Milletin partisinin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.