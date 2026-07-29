Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından siyasette hareketli günler yaşanıyor.

CHP'li belediye başkanlarının nasıl bir tutum alacağı merak konusu olurken, 200'den fazla belediye başkanı YENİ Parti'ye katılmak için CHP'den istifa etti.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 200'ün üzerinde belediye başkanının YENİ Parti'ye katılmak üzere CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ ACELE İÇİNDE'

Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta içerisinde bütün bu paneller açılmış olacak ve belediye başkanlarımızın da kahir ekseriyetinin bizim 'Daha temkinli olmanızda bir sakınca yok' dememize rağmen YENİ Parti'ye üye olmak için büyük bir hazırlık ve adeta acele içerisinde olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade edelim."

Günaydın, büyükşehir belediye başkanlarının daha hassas hareket ettiğini kaydederken, "YENİ Parti'yle yol yürümeyeceğim demeyen herkes bizimledir" ifadelerini de bir kez daha tekrarladı.