YENİ Parti, yeni Genel Merkez binasına taşındı. Açılış töreni düzenlenmedi ancak Genel Merkez yönetimi ve partililer heyecanlı bir gün yaşadı ve ana muhalefet partisini büyütmek için yeni adımlar atılması da benimsendi.

Yeni Parti kurmaylarının gündeminde iki önemli konu yer alıyor. Bunlardan biri genel başkanın seçim yöntemi, diğeri ise partinin üye sayısına yönelik çalışma planlaması.

Genel Merkez’de tören düzenlenmedi ancak büyük bir heyecan vardı.

BÜTÇE 539 MİLYON TL

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün yeni binada saat 15.00’teki Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Özel burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Üye sayısıyla en çok övünen AK Parti, kurulduktan bir yıl sonra 400 bin üye kaydedebilmişken Yeni Parti 18 günde bunun 1.5 katına ulaşarak 600 bin üyeye ulaştı.”

“Şu ana kadar bu bağışçılarımızdan ve yeni kayıt olan üyelerimizin ilk aidatlarıyla birlikte 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu büyük bir teveccüh.”

“YENİ Parti’de tüm yönetici makamlarında en fazla üç dönem kuralı uygulanacak.”

“Bugün itibarıyla 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. Kalan 9 ildeki örgütlenmemizi bu hafta tamamlayacağız.”

“Adalet Bakanı demiş ki ‘Canlı yayın hala istiyorlar mı?’ Evet istiyoruz. Hodri meydan.”

“Gireceğim ilk seçimde partiyi birinci parti yapmazsam derhal kurultaya gideceğim.”

Özgür Özel, partinin ilk fidanını da törenle dikti.

Butlan gitse de YENİ’den devam

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı programda, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik verilecek Yargıtay kararı hakkında konuştu. Özel, butlanın partiden gönderilip yerine seçilecek kişilerin gelmesini dilediğini belirtirken, geri dönüşün olmayacağını şu sözlerle ifade etti:

“Eski defterleri kapattık. Yargıtay’ın kararından ümitliyim. Varıp da dönüp gidip oraya dönecek halim yok. YENİ Parti yeni yoluna devam edecek. Ama o partinin bir an önce kurultaya gitmesi ve butlancı falan değil seçilmiş birileri tarafından yönetiminin devralınması ve kendi kararını vermesi lazım.”