Sözcü TV'de Ekrem Açıkel ile "Hafta Başı" programında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye gönderdiği tebligat masaya yatırıldı.

Tebligatın bugün parti genel merkezine ulaştığını söyleyen Sözcü yazarı İsmail Saymaz, tebligatta partinin "Yeni Parti" adını kullanamayacağının ve ismin değiştirilmesi gerektiğinin bildirildiğini aktardı.

BAŞVURUNUN GEÇMİŞİ 2024'E DAYANIYOR

Saymaz, isim tartışmasının geçmişinde Yenilik Partisi'nin başvurusu bulunduğu bilgisini paylaşarak eski CHP milletvekili Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi'nin, "Yeni Parti" isminin kullanılmasına itiraz ettiğini belirtti.

2024 yılında bir grup vatandaşın "Yeni Parti" adıyla siyasi parti kurma girişiminde bulunduğunu belirten Saymaz, o dönemde de Yenilik Partisi'nin itirazı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu ismin kullanılmasına karşı çıktığını söyledi.

'ÖNLERİNDE İKİ SEÇENEK VAR'

Saymaz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yeni Parti'ye gönderdiği yazıda geçmişteki sürecin de aktarıldığını ve partiden ismini revize etmesinin istendiğini ifade etti.

Buna göre Yeni Parti yönetiminin önünde iki seçenek bulunduğunu belirten Saymaz şunları söyledi:

"Ben bugün CHP'li, yeni partili iki önemli yetkiliyle bu konuyu konuştum. “Nasıl hareket edeceksiniz?” diye sordum. Önlerinde iki yol var.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebligatının doğrudan bir yaptırımı yok.

Bir, “Bu ismi kullanamazsınız, revize etmelisiniz.” yönündeki uyarıya uyarlar. Uyarıyı dikkate alırlar, isimlerini değiştirirler. Birinci senaryo bu olabilir. Bunun için de Kurucular Kurulunun toplanıp partinin ismini değiştirmesi ya da partinin ismine bir ekleme yapması icap eder. Mesela “Halkın Yeni Partisi” gibi bir isim, yani tek başına “Yeni” değil, önüne arkasına başka bir kelime koyarak bir formül bulabilirler ya da “Yeni” isminden tamamen değiştirebilirler. Burada da başka senaryolardan bahsediliyor. Örneğin “Değişim Partisi”.

İkincisi, uymazlar. Uymazlarsa bu durumda ilgili süre sonunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasa Mahkemesine başvurur. Anayasa Mahkemesi de bu ismin kullanılıp kullanılmayacağı yönünde bir karar verir. Bu durumda Yeni Parti, Anayasa Mahkemesinin kararına bağlı kalır."

Saymaz, isim tartışmasının partinin tüzel kişiliğini etkilemeyeceğini de ifade etti.