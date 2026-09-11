YENİ Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, YENİ Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt vererek şu an bağımsız olduklarını ve Yeni Yol Grubu'nu yaşatmak istediklerini belirtti. Özdağ, siyasete devam etmeleri halinde seçime doğru bir tercihte bulunacaklarını ifade etti.

Haber Metni: YENİ Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, siyaset gündeminde yer alan YENİ Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mevcut durumda bağımsız milletvekili olduklarını vurgulayan Özdağ, gruptaki hedeflerini ve geleceğe yönelik planlarını paylaştı.

"ŞİMDİ BİR PARTİMİZ YOK, GRUBU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Grup bünyesindeki hukuki konumlarına değinen Selçuk Özdağ, "Şimdi bizim bir partimiz yok. Ama biz Yeni Yol grubunu yaşatmak istiyoruz. Biz şu an bağımsız milletvekiliyiz. Sema Hanım da bağımsız, ben de bağımsızım. Ama Yeni Yol Partisi’nin parçalarıyız. Ben hem milletvekiliyim hem de grup başkanıyım" ifadelerini kullandı.

"PARTİ DEĞİŞTİRENİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMELİ"

Milletvekillerinin parti değiştirmesine ilişkin ilkesel bir duruş sergilendiğini belirten Özdağ, Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı:

"Mevcut Anayasa'ya uymayanlar kesinlikle bir anayasa yapamazlar. İnandırıcı değiller. İkincisi, Siyasi Partiler Kanunu değişmeli. Bu kanunda bir milletvekili partiden istifa edebilir, bağımsız kalabilir. Başka bir partiye geçiyorsa milletvekili düşürülmelidir."

"AK PARTİ'DEN CEKETİMİ ALDIM ÇIKTIM"

Geçmişte AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken ayrılış sürecini anlatan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım, Bülent Arınç ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin ayrılmasını istemediğini hatırlatarak, "Herkesin koşa koşa gittiği bir yer var biliyorsunuz. Ben oradan ceketimi aldım, çıktım. O nedenle bizim ilkelerimiz var, prensiplerimiz var" dedi.

"SEÇİME DOĞRU BİR TERCİHDE BULUNURUZ"

Siyasete devam edip etmeme kararının seçim sürecine doğru netleşeceğini ifade eden Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: