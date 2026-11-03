AKP'ye yeni belediyelerin katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, İstanbul'un Silivri ilçesi de yeniden siyasi kulislerin odağına yerleşti.

SİLİVRİ BELEDİYESİ AKP'YE Mİ GEÇİYOR?

CHP'li Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ile birlikte hareket ettiği öne sürülen bazı CHP'li belediye meclis üyelerinin partilerinden istifa ederek AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Gazeteci Türker Akıncı, Silivri Belediyesi'ne ilişkin konuşulan kulis bilgilerini paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HAFTA İÇİ SİLİVRİ'DE İLGİNÇ GELİŞMELER OLDU"

Habertürk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda ve iddialarda bulunan Akıncı, "Hangi ilçe AK Parti'ye katılacak? diye çok konuşuluyor. Özellikle Slivri ilçesi bu hafta çok gündeme geldi. Yerel basında bilhassa çok konuşuldu. Silivri acaba AK Parti'ye mi katılacak? Çünkü CHP'li Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu şu anda Silivri Cezaevi'nde. Yürütülen bir soruşturma var ve devam ediyor. Başkan vekili CHP'de hala ve devam ediyor. Ama hafta içi orada ilginç gelişmelerin olduğu AK Partililerle bir takım görüşmeler olduğu iddia edildi. Özellikle yerel basın bunu çok yazdı" ifadelerini kullandı.

AKP İL BAŞKANINA SORDU

Akıncı, Silivri'nin AKP'ye geçeceği yönündeki iddiayı AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'e bizzat sorduğunu açıkladı.

Akıncı'nın aktardığına göre Özdemir, şu aşamada Silivri Belediyesi'nin AKP'ye geçmesine yönelik böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Akıncı ise siyasette dengelerin değişebileceğine dikkat çekerek, Silivri'nin geçmişte MHP açısından da önemli bir ilçe olduğunu hatırlattı.