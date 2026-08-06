YENİ Parti Çanakkale Milletvekili ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, YENİ Parti’ye 8 günde yapılan bağış miktarını sosyal medya hesabından açıkladı.

'8 GÜNDE 292.903.700 TL BAĞIŞ'

Ceylan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Değerli Vatandaşlarımız; YENİ Partimizin dayanışma kampanyasına 8 günde 135.647 vatandaşımız tarafından 292.903.700 TL bağışta bulunulmuştur. İktidar yürüyüşümüzde bize inanan, emek veren, destek olan ve omuz omuza yürüyen tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

'YENİ PARTİ'Yİ MİLLETİMİZ KURDU'

Toplanan bağışlarla ilgili paylaşımlarımız sürecek. YENİ Parti'yi milletimiz kurdu. “Ben de Türkiye’nin geleceğinde varım” diyen, ülkesine umutla bakan ve değişimin parçası olmak isteyen herkesi YENİ Parti çatısı altında buluşmaya davet ediyoruz.

'GÜCÜMÜZ MAKAMDAN DEĞİL, MİLLETTEN'

Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz diyerek çıktığımız yolda, gücümüzü makamdan değil milletten, cesaretimizi ülkemize duyduğumuz sevgiden alıyoruz. Milletin partisi YENİ Parti’nin yolu açık olsun. Tek resmi bağış sayfamız aşağıdadır, desteklerinizi bekliyoruz.