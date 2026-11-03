YENİ Parti’de 14-15 Kasım’da yapılacak Birinci Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık ön seçimi hazırlıkları hızlandı. 8 Kasım Pazar günü 81 ilde yapılacak ön seçim için 3 bin sandık kurulması planlanıyor. 5 Kasım Perşembe gününe kadar partiye üye olan tüm yurttaşlar oy kullanabilecek.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK’da ön seçim ve kurultay hazırlıklarının yanı sıra fon krizi, TBMM’deki bütçe görüşmeleri, dış politikadaki gelişmeler ve Sarıgül soruşturması ele alındı.

İlçe ve il başkanlıkları için uygulanan ön seçim yönteminin bu kez genel başkanlık için kullanılacağını belirten parti kurmayları, hazırlıkları şöyle anlattı:

“Tüm ilçelere, il başkanlığı ön seçimlerinde kurulan sandıkların iki katı kadar sandık kurmayı planlıyoruz, 3 bin sandık kuracağız. Büyük bir ön seçim olacak.”

BAĞIŞLARLA YAPILAN HARCAMALAR AÇIKLANACAK

Ankara Arena’da 14-15 Kasım’da düzenlenecek Birinci Olağan Kurultay’da “kuruluş” teması işlenecek. Parti kurmayları, salon düzenlemesinin hazır olduğunu, yenilik temalı kurultay şarkılarının ilk kez burada dinleneceğini belirtti.

Kurultayda partinin bugüne kadar bağışlarla yaptığı harcamalar hakkında kamuoyuna bilgi verileceğini söyleyen kurmaylar, grup toplantısının ardından kurultay hazırlık komisyonunun toplanacağını aktardı. Gazete ilanlarının verildiğini belirten kurmaylar, billboard reklamlarının ise 7 Kasım’da başlayacağını bildirdi.

ANKA’nın aktardığına göre, mutlak butlan kararının Yargıtay tarafından iptal edilmesi ihtimaline karşı CHP’de kalan, milletvekili olmayan Parti Meclisi üyelerinden de kurultayda katılımlar olması bekleniyor. 9 Kasım Pazartesi günü Kurucular Kurulu, ardından Parti Meclisi toplantılarının yapılacağı; bu toplantılarda kurultaydaki tüzük değişiklikleri ile son hazırlıkların değerlendirileceği öğrenildi.

FON KRİZİNİ MECLİS GÜNDEMİNDE TUTACAKLAR

Fon krizi masası toplantılarının Özel başkanlığında sürdüğünü belirten parti kurmayları, mağdurlara yapılan ödemelerde sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu. Konuyu Meclis’te gündemde tutmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kurmaylar, sahada AKP seçmeninin fon krizine ciddi tepki gösterdiğini ve Erdoğan’ın krizin yarattığı oy kaybını gördüğünü ileri sürdü.

ÖZEL HAKKINDAKİ İDDİALARA YANIT

Sarıgül ailesine yönelik “kara para aklama” soruşturması üzerinden Özel hakkında gündeme getirilen iddiaları da değerlendiren parti kurmayları, bunların fon krizini gölgelemek amacıyla medyada öne çıkarıldığını savundu.

İddiaları reddeden kurmaylar, “Tamamı asılsız iddialardır, iftiradır. Bir kuruş para alınmamıştır” dedi.