YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, partiye online üyeliklerin başladığını duyurdu.

Partinin yeni üyelerini bekliyor

24 Temmuz'da kurulan YENİ Parti için online üyelik işlemi başladı. Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin geleceğine söz söylemek, değişimin parçası olmak için sen de aramıza katıl. Gücümüz milletimizden, umudumuzu yarınlardan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kayıtlar internet sitesi üzerinden yapılıyor

Online üyelikler "uyelik.yeni-parti.org.tr" adresinden gerçekleştiriliyor.