YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın araştırılması için Meclis araştırması önergesi vereceklerini açıkladı.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Pala, daha önce de Meclis araştırması açılması için önerge verdiklerini belirterek, "Tekrar bir önergeyle yine gündeme getireceğiz" dedi.

"BU UTANÇ HERKESE YETER"

Türkiye'nin ölümcül iş kazası sıklığında dünyada ikinci sırada olduğunu söyleyen Pala, Uluslararası Çalışma Örgütünün veri tabanına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Çalışma Örgütünün veri tabanına göre 'ölümcül olmayan iş kazalarında durum nedir?' diyecek olursanız, dünyada birinci sıradayız. Bu utanç herkese yeter."

Pala, Türkiye'de her yıl 2 binden fazla emekçinin önlenebilir nedenlerle hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

YAYIN YASAĞI VE GÖZALTILARA TEPKİ

Patlamanın ardından uygulanan yayın yasağına ve protestocuların gözaltına alınmasına tepki gösteren Pala, "Ne yayın yasağının bu sürecin üstünü örtmesi söz konusu olacak ne de dün yaşanan olaydan sonra bunu protesto edenlerin apar topar gözaltına alınması. Bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Pala, basın toplantısında Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 88. yılını da anımsatarak Atatürk'ü saygı ve sevgiyle andığını belirtti.