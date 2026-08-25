YENİ Parti, 7587 ve 7588 sayılı kanunlarda yer alan ve anayasaya aykırı olduğunu iddia ettikleri hükümlerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) resmi bir başvuru yaptı.

"HUKUK DEVLETİNDE AKLA GELEBİLİRLİK OLANAKSIZ"

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başvuruyu detaylandırdı. Günaydın, başvuruyla ilgili ayrıntılı hükümlerin iki ayrı bilgi notu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı.

Başvuruda özellikle iki madde öne çıkarılıyor. Bunlar arasında, belirli tip davalarda verilen göreve iade kararlarının ancak nihai kararın kesinleşmesinden sonra uygulanabilmesi ve kamulaştırma kararı olmaksızın fiilen el konulan taşınmazlarda hak sahibinin başvuru ve tazmin koşullarının ortadan kaldırılması yer alıyor.

Günaydın, bu tür düzenlemelerin "bir hukuk devletinde akla gelebilmesi olanaksız" olduğunu ifade ederek, iktidar bloğunun bu hükümleri "hoyratlık ve hukuk tanımazlığı" içinde yasalaştırdığını savundu.

Başvurunun, kişi ve mal güvenliği açısından hayati bir önem taşıdığını belirten Günaydın, AYM üyelerini anayasayı koruma görevlerini hatırlattı ve sürecin her aşamasında denetleneceğini duyurdu.