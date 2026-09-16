YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 75’inci yılı dolayısıyla 1998’de yaptırılan Atatürk Anıtı’nın, 2004-2005 yıllarında gerçekleştirilen meydan düzenlemesi gerekçe gösterilerek bulunduğu yerden kaldırıldığını ve daha sonra anıtın kaybolduğunu ifade etti.

‘TEPKİ SONRASI VALİLİK ÖNÜNE TAŞINDI’

Ardından yapılan yeni Atatürk Anıtı’nın da 23 Aralık 2016’da yine meydan düzenlemesi gerekçesiyle kaldırılmak istendiğini söyleyen Deniz, o dönemde gösterdikleri tepki sonucunda anıtın valilik önüne taşındığını belirtti.

‘ATATÜRKSÜZ BİR RİZE’YE İZİN VERMEYİZ’

Deniz, mevcut anıtın yeniden yer değiştirilmek istenmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Onu da diğer anıt gibi kaybedecektiniz. Direndik, valilik önüne aldınız. Bugün de Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nı yeni tören alanı yapacağız diye yerini değiştirmeye çalışıyorsunuz. Yer aranıyormuş. O gün direndik, kaybetmenize izin vermedik. Bugün de direneceğiz. Rize Cumhuriyet kentidir. Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Atatürksüz bir Rize düşünüyorsanız buna izin vermeyiz.”

'TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

YENİ Parti Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Cumhuriyet değerleri ile Atatürk’ün hatırasına sahip çıkacaklarını belirterek, anıtın taşınmasıyla ilgili sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.