Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından gözler belediye başkanlarına çevrildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında 200'den fazla belediye başkanının partiye katılacağını duyurmuştu.

YENİ Parti İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'a özel açıklamalarda bulundu. Zeybek, belediye başkanlarının yarın resmen YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI KATILACAK MI?

Zeybek, "Yarın çarşamba çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz partimize katılım sağlayacaklar. Sayının ne olacağına bir önemi yok. Ama görünen o ki 31 Mart seçimlerinde sayın Özgür Özel liderliğinde kazandığımız belediye başkanlarının büyük bir çoğunluğu da onunla birlikte" ifadelerini kullandı.

Zeybek, büyükşehir belediye başkanlarından katılım olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtladı. Zeybek, "Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla da görüşüyoruz. Yarın YENİ Parti'nin bazı Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu da göreceksiniz" diye konuştu.