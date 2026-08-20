Özlük haklarının iyileştirilmesi için haftalardır Güvenpark'ta direnen gaziler, dün sabah saatlerinde ani bir polis müdahalesi ile alandan uzaklaştırıldı.



Gerginliğin tırmanmasının ardından çok sayıda milletvekili Güvenpark'a gelerek gazilere destek olurken, İYİ Parti Milletvekili Selcan Taşçı, destek amacıyla Güvenpark'a gelen YENİ Parti Milletvekili Umut Akdoğan'a tepki gösterdi.



UZATTIĞI ELİ SIKMADI



Akdoğan'ın selamlaşmak için uzattığı eli sıkmayan Taşçı, “Çerçeve yasaya evet dendiği için bunları yaşıyor gazilerimiz” sözleriyle Akdoğan'a ve YENİ Parti'ye tepki gösterdi.



Akdoğan, alandaki gazilerin kendisine tepki gösterdiğine ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. Akdoğan, bazı siyasetçilerin alanı 'şov yapmak için' kullandığını söyleyerek şu paylaşımı yaptı.



"BAZI SİYASETÇİLER İŞİ ŞOVA ÇEVİRDİ"



"Önce genç bir kızımız geldi yanıma tepki gösterdi. Gaziler hemen araya girdi. Yapma, biz vekilimizi seviyoruz, böyle bir şey istemeyiz dediler. Yanında bir genç elinde telefonla çekim yapıyordu. Gaziler, bize zarar verir, sil bunu, istemeyiz böyle görüntüler dediler. Rica ettiler gençler de sildi.



Sonra bazı siyasiler orayı bir şov alanına çevirmeye çalıştılar. Yine araya şehit yakınları ve gaziler girdi. Şov başladıkça gazilerimiz “emsal özlük hakkımız” diye slogan attı.



Gazilerin arasına oturdum. Sohbet ettik. Bir konuyu bana anlattılar. Bunu herkes bilmeli dediler. Basını çağırdık konuyu birlikte açıkladık.



En sonda da il başkanımız, ilçe başkalarımız ve bir genel başkan yardımcımız geldi. Ben ayrılıyorum, isteğiniz nedir diye sordum. Artık arabaya doğru yürürken yine aynı siyasiler seslerini yükseltti. Sanki kaçmışım izlenimi vermek istediler ki yine şehit yakınları ve gaziler kendilerine tepki gösterdi. Oysa müsade istedim, gidiyordum.



Yaşananlara tüm gaziler ve şehit yakınları tanıktır.



Ez cümle bir tek gazi, şehit yakını bugün bana tepki göstermedi. Siyasi rant devşirmek isteyenlere ekmek çıkmadı.



Gerisi…



Siyasi profesyonellerin işleri.



Video oyunları.



Lafı güzaf…



