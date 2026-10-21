TBMM koridorlarında Kemal Kılıçdaroğlu ile karşılıklı bulunan odasının önüne güvenlik şeridi çektirdiği iddiaları ve çıkan haberler üzerine YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir’den yazılı bir açıklama geldi.

"GEÇİŞLER İMKANSIZLAŞTI, GERİLİMLER YAŞANDI"

Söz konusu kararın tamamen pratik ve çalışma düzenini sağlamaya yönelik olduğunu belirten Murat Emir, aldığı kararın gerekçesini şu sözlerle aktardı:

"Birkaç haftadır Salı günleri odanın önünde oluşan kalabalıktan dolayı geçişler imkansızlaşmış ve hatta konuklar arasında küçük gerilimler yaşandığı da tarafıma iletilmiştir. Çalışma arkadaşlarım bu durumu Meclis çalışanlarına ilettiğinde küçük bir şerit çekilmesini uygun görmüşler. Doğrusu ben de bunu isabetli değerlendirdim ve bize bir kişi geçebilecek kadar, yani konukların geçebileceği ve çay servisi yapılabilecek kadar genişlik bırakılırsa yeterli olacağını söyledim."

"FARKLI YERLERE ÇEKİLMESİNİ YADIRGIYORUM"

Uygulamanın siyasi bir tartışma konusu yapılmasını doğru bulmadığını ifade eden Emir, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Yapılan iş bundan ibarettir, kasıtlı olarak farklı yerlere çekilmesini de, onca sorunun arasında bunu bir sorunmuş gibi gündemde tutmayı da yadırgıyorum. Siyasi pozisyonumuz ve konuya bakışımız yeteri kadar nettir, ama yapılan bu işle bir ilgisi yoktur."