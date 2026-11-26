Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın alma, kabul etme ve bulundurma ile fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

ARAS TAN'IN EVİNDE ESRAR VE ÖĞÜTÜCÜ BULUNDU

Gözaltına alınan şüpheliler arasında YENİ Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan'ın da bulunduğu öğrenildi. Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tan'ın evinde gerçekleştirilen aramada esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelere ilişkin değerlendirmenin ve Aras Tan'ın hukuki durumunun, yürütülen adli işlemlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.