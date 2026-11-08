YENİ Parti Tarım Politikaları Kurulu Başkanı Sancar Solakoğlu, Mersin'de üreticilerle bir araya geldi. Erkenci limonun dalında 1 liraya satıldığını belirten Solakoğlu, aynı ürünün pazarda ve rafta 43 liraya ulaştığını söyledi.

Solakoğlu, Mersin İl Başkanı Cengiz Gökçel, parti yöneticileri ve ilçe teşkilatlarıyla iki günlük saha programı gerçekleştirdi. Anamur'da muz ve avokado, Erdemli'de limon, Mut'ta zeytin, Toroslar'da cennet hurması ve Tarsus'ta mandalina üreticilerinin sorunları ve beklentileri dinlendi.

20 YILLIK LİMON AĞAÇLARINI SÖKTÜ

Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş'te bir üretici, ekonomik sıkıntılar nedeniyle 20 yıllık limon ağaçlarını sökerek yerine avokado diktiğini anlattı.

Burada konuşan Solakoğlu, Türkiye ile İspanya'daki limon fiyatlarını karşılaştırdı. İspanya'da da raf fiyatının 43 lira olduğunu, ancak üreticinin eline dalında 21,5 lira geçtiğini söyleyen Solakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İspanyol üreticisi kar elde edebilirken, bizim üreticimiz maliyetin altında eziliyor ve yılların emeği olan ağaçlarını söküyor. Eğer bir ülkede tek bir üründe sorun varsa sektöreldir ancak her üründe yangın varsa bu, plansızlığın ve yönetimsizliğin net ispatıdır."

"BU DÜZEN ACİLEN DEĞİŞMELİDİR"

Gübre, mazot, ilaç ve işçilik maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Solakoğlu, üreticilerin ürünlerini ya satamadığını ya da maliyetinin altında elden çıkardığını belirtti. Bu durumun çiftçiyi üretimden uzaklaştırdığını, verimli tarım arazileri ile gıda güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

Solakoğlu, "Üreticiyi borçla, maliyetle ve çaresizlikle baş başa bırakan bu düzen acilen değişmelidir" dedi.

Temel girdilerde üreticiyi rahatlatacak somut destekler isteyen Solakoğlu, tarladan sofraya fiyat farklarının önlenmesi için etkin alım ve pazarlama politikaları oluşturulması gerektiğini söyledi. Üreticilerin bankalara ve tarımsal kooperatiflere borçlarında yapılandırma ve kolaylık sağlanmasını talep etti. Çiftçiyi piyasa koşulları ve ithalat baskısı karşısında koruyacak uzun vadeli, sürdürülebilir tarım politikaları çağrısında bulundu.

HÜKÜMETE İSTİFA, ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilerin sorunları karşısında duyarsız kaldığını savunan Solakoğlu, "Tarım Bakanlığı uyuyor, umurunda bile değil. Normal bir ülkede olsaydık bu tablonun ardından Tarım Bakanı'nın derhal istifa etmesi gerekirdi" diye konuştu.

Solakoğlu, hükümetin tümüyle istifa etmesini ve milletin iradesine başvurularak erken seçim yapılmasını talep etti.