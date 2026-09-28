"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisindeki ifadeleri gerekçe gösterilerek 88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıktı. Savcılık mütalaasında Göktaş hakkında çeşitli suçlardan ceza istenirken, cezaevinde geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliyesi talep edildi. Duruşmayı salonda takip eden Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, davanın hukuki boyutuna ve duruşma atmosferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SAVCI HEM CEZALANDIRMA HEM TAHLİYE TALEP ETTİ

Duruşmada mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı; Deniz Göktaş’ın Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 215, 216 ve 299. maddeleri kapsamında "suç ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, mütalaasında aynı zamanda Göktaş’ın 88 günlük tutukluluk süresini dikkate alarak tahliye edilmesi yönünde görüş bildirdi.

"ORTADA SUÇ YOK SANAT ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"

Duruşma sonrası süreci değerlendiren Sezgin Tanrıkulu, Göktaş’ın ifadelerinde suç unsuru bulunmadığını, yapılanın bir sanatçının hiciv yoluyla ortaya koyduğu eleştiriden ibaret olduğunu belirtti. Düşünce ve sanat özgürlüğünün Anayasa’nın 26 ve 27. maddeleri ile Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarıyla güvence altında olduğuna dikkat çeken Tanrıkulu, komedyenin 88 gündür "kuyu tipi" cezaevinde tecrit koşullarında tutulduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE TEŞHİR İDDİASI

Soruşturmanın ilk günden itibaren hatalı yürütüldüğünü savunan Tanrıkulu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamalara ve kolluk kuvvetlerinin tutumuna tepki gösterdi. Göktaş’a ters kelepçe uygulandığını ve elleri kelepçeli halde kamuoyuna teşhir edilmek istendiğini belirten Tanrıkulu, komedyenin süreç boyunca gülümsemesi nedeniyle basına yalnızca arkadan çekilen fotoğraflarının yansıtılabildiğine dikkat çekti.

"ADETA STAND-UP GÖSTERİSİ İZLEDİK"

Duruşmanın en çarpıcı anlarını aktaran Tanrıkulu, Deniz Göktaş’ın kendi iradesi dışında CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştürüldüğünü ve bu durumu mahkemede mizahi bir dille anlattığını belirtti. Tanrıkulu, yaklaşık bir buçuk saat süren duruşmada klasik bir savunma yerine adeta esaslı bir stand-up gösterisi izlendiğini, SEGBİS kayıtlarının ileride mizah tarihine geçebilecek nitelikte olduğunu dile getirdi.

GÖZLER MAHKEMENİN KARARINDA

Mahkemenin kararını açıklamak üzere yaklaşık bir saatlik ara verdiğini belirten Tanrıkulu, özellikle "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasının yer aldığı dosyalarda ilk derece mahkemelerinden hemen beraat kararı çıkmasının nadir görüldüğünü ifade etti. Tanrıkulu, savcının mütalaası doğrultusunda mahkemeden tahliye kararı çıkmasını beklediklerini belirterek sözlerini tamamladı.