YENİ Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan saldırganın da aralarında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet K. ile olayın ardından kaçarken bindiği özel aracın şoförü A.Ç., araç değişiminde bindiği ticari aracın şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. adliyeye sevk edildi.
Seydi Ahmet K. adliyeye çıkarılırken, “Pişmanım. Arkadaşımdı, beni çok tahrik etti. Yaşadığına seviniyorum” dedi.