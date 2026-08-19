YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in 18 Ağustos Salı günü uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin yürütülen adli soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Vekil Meriç'i bıçaklayarak ağır yaralayan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. ile olay sonrası suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. SALDIRGAN VE OĞLU TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.A.K. ve oğlu H.K., savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli sürecin ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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