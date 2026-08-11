Meclisteki 'Çerçeve Yasa' oylamasında 'Evet' oyu vereceğini açıklayan ve eleştiri alan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek milletvekillerinden geldi. YENİ Partili Milletvekilleri Genel Başkan Özgür Özel'e destek bildirisi yayınladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KAMUOYUNA

Değerli yurttaşlarımız,

Ülkemiz, siyasal tarihinin en ağır dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu zorlu dönemde YENİ Parti milletin değişim iradesiyle, Türkiye'nin umudu olarak doğdu. Adını millet koydu. Şimdi ise YENİ Parti, milletin açtığı yolda, milletin iradesiyle büyümekte.

Bu büyük mücadelede Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in nasıl üstün bir liderlik sergilediğine ise herkes tanıklık etmekte.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yaşadığı acılar, uğradığı zulüm, üstünde kurulmak istenen tahakküme rağmen ne bir santim eğildi, ne bir adım geri gitti, ne bir sözü eksik söyledi.

Parti yok dediler, kurulur dedi.

Para yok dediler, bulunur dedi.

Sorun çok dediler, aşılır dedi.

Bu zulüm ve haksızlıklar bugün de devam ediyor.

Bu zorluklarla mücadele eden Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel aynı zamanda eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürüyor. Bu anlayış, lider sultasının değil, ortak aklın, tekçiliğin değil çoğulculuğun, dayatmanın değil istişarenin önemini TBMM'de yapılan oylamada kendisini gösterdi. 86 milyon yurttaşımızın sesini duyduk. Toplumun her kesiminin sesi olduk.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu zor dönemde demokratik siyasetin alanını genişletmek, milletin sesini siyasetin merkezine taşımak ve toplumun farklı kesimlerini ortak bir gelecek hedefinde buluşturmak konusunda kararlı bir liderlik ortaya koymaktadır.

YENİ Parti Milletvekili Grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyor bu metinle bir kez daha ifade ediyoruz ki, sımsıkı ve kolkola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız. Milletimize karşı sorumlulukla Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde yürümekten, onunla aynı mücadeleyi veriyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz.

YENİ PARTİ MİLLETVEKİLİ GRUBU

YENİ PARTI"