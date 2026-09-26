YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezindeki pazar ziyaretinde rahatsızlandı. Pazarda vatandaşlarla sohbet ettiği sırada fenalaşan Ağbaba, kısa süre içerisinde yere düştü. Çevrede bulunan partililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AMBULANSLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ Sağlık görevlileri, Ağbaba’ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansa alınan Ağbaba, Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağbaba’nın neden rahatsızlandığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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