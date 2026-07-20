Mahkemenin butlan kararıyla CHP’nin 38. Genel Kurulu’nun yok hükmünde sayılması ve partideki iki başlılık bu hafta içinde çözülecek. Yarın grup toplantısı, çarşamba günü seçilmiş MYK’nın ve parti meclisinin toplantıları perşembe günü il başkanları toplantısı yapılacak ve partinin kuruluşu da açıklanacak.

PARTİ BİNASI

Özel yarın Meclis grubunda yapacağı toplantıda çok net ve güçlü mesajlar verecek. Ayrılık noktasına nasıl gelindiğini anlatacak. Partinin logosuyla ilgili üç ayrı firma çalışmalarını yürütüyor. Yeni partinin program ve tüzüğü CHP’nin program ve tüzüğüyle hemen hemen aynı olduğunu belirten Özel’e yakın çevreler SÖZCÜ’ye konuştu:

“Butlan kararıyla birlikte CHP’nin yeni parti tüzüğü de yok hükmünde olduğu için kurulacak partinin tüzüğü olacak. Partinin programı da CHP programı ile büyük benzerlik taşıyor.”

Kurulacak partinin binası için Turan Güneş Bulvarı ile Gelecek Partisi’nin kurulumunda kullandığı bina arasında seçim yapılacak. 3 milletvekili binaları dolaştıktan sonra genel merkez binası için karar verilecek. Turan Güneş Bulvarı’ndaki binanın tadilatının uzun süreceği dikkate alınıp fiyatı makul olan diğer binanın tercih edilmesi bekleniyor.

Yeni partinin binası ilk kez SÖZCÜ’de İlk kez SÖZCÜ TV’nin paylaştığı binayı bir dönem Gelecek Partisi de kullandı. Öte yandan vatandaşlar sosyal medyada yapay zeka ile binayı parti merkezi yaptı.

93 MİLLETVEKİLİ

Yeni partinin kuruluşunda 93 milletvekili görev alacak. Bunlardan 80’i Parti Meclisi üyesi ve MYK üyesi de olacak. Meclis başkan vekili, katip üye, grup başkan vekili ve idare amirleri de 13 üye arasından seçilecek. Bazı milletvekillerinin parti organlarında kuruculuk dışında görev almayacakları bildirildi.