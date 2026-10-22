Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla YENİ Parti'ye katıldığını açıkladı.

Kösedağı, siyasi yolculuğunu Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'de sürdüreceğini belirterek, "36 meclis üyemizin 30'uyla beraber bu kararı aldık. Artık sizlerle Kadıköyümüz için hep beraber çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz" dedi.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Kösedağı, mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan yönetim tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

Açıklamasında 23 yıldır CHP üyesi olduğunu ve disipline sevkin geçen ay gerçekleştiğini belirten Kösedağı, aradan geçen bir ayda mahalle ve sokaklarda vatandaşlarla konuşup onları dinlediğini söyledi. Kösedağı, bu süreçte aldığı geri dönüşlerin kendisi için çok kıymetli olduğunu ifade etti.