Özgür Özel cephesinin Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Emre, yeni partinin binası için ön anlaşmanın yapıldığını da açıkladı.

Emre, parti binasına ilişkin detayları "Biz bina ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdik ve bununla birlikte bir ön anlaşma yaptık. Partimizin kuruluşuyla birlikte resmi olarak adres göstereceğiz. İlk ödemeyi aylık kira ödemesini Ekim ayında başlatacak şekilde, bu süre zarfına kadar da parti kurulmuş, bağış almış olacak ve o şekilde karşılayacağız" ifadeleriyle anlattı.

Emre açıklamasında kurucular kurulunun da son grup toplantısına katılan milletvekili sayınının üzerinde sayıyla oluşturulacağını kaydetti.

'BAŞKA ÇIKIŞ NOKTASI KALMADI'

Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Örgüt emekçileri, bütün bunlarla birlikte süreci sonuna kadar işlettik. Geldiğimiz noktada başka bir çıkış noktası kalmadı.

Ve biz yeni bir yola çıkıyoruz. Bu kapsamdaki hazırlıklarımız tamamlanmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapıyoruz. Bizim dünkü tarihi grup toplantımıza 84 milletvekili arkadaşımız katılmıştı. Grup kurarken milletvekillerinden kurucular kurulu oluşturmaya karar verdik ve bu kapsamda da başvurumuzda dünkü sayının daha da üzerinde bir sayıyla başvuru yaptığımızı göreceksiniz.

Bakın çeyrek yüzyıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bu ülkenin yüz yıllık kurumları erozyona uğradı, kapatıldı, yok edildi, tarif edildiği. Bu ülkedeki aydınlara, gazetecilere haksız bir şekilde hapis cezaları verildi. Bu ülkedeki sivil toplum kuruluşlarına karşı adeta savaş ilanı edildi. Haksız bir şekilde operasyonlar yapıldı. Örgütlenmenin önü kesildi.

Bu düzenin kurumsallaşması yönündeki en büyük engel olarak gördükleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi eliyle işgal ettiler.

Her adımı organize attığımızı bilmenizi isteriz. Bakın partimizin ismini dahi dilekçeyi verdiğimiz gün duyacaksınız resmi olarak. Niye? Çünkü biz devlet organlarını ele geçirmiş ve iktidarda kalmak için her türlü kötülüğü yapmayı göze almış bir organizasyonuz. Ve maalesef içimizdeki işbirlikçilerle karşı karşıyayız. O nedenle de gerek milletvekillerimizde bu işin başlangıcını yapmamız, kuruluş dilekçesini vermemiz, gerekse bundan sonraki süreçte istifa ve çağrılara kadar bütün bunlar da bizden gelecek çağırıları ve açıklamaları da dikkatle takip etmenizi önemli rica ediyorum.

'GÜZEL SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK'

Biz neyi söylüyorsak, neyi planlıyorsak, karşımızdaki organize kötülüğün neler yapabileceğini de düşünerek strateji geliştiriyoruz. O nedenle biz bu kuruluş aşamasında ilk etapta milletvekilleriyle bu sürecin içerisine girdik. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizler olacak öyle ifade edeyim. Süreç ilerledikçe de hani bizlerin de sizlere güzel sürprizler olacak öyle ifade edeyim.

Bu süreçte biz arkadaşlarımızı da koruyarak ilerleyeceğiz. Öyle ilerlemeye devam edeceğiz. Dün genel başkanımız ne söylediyse biz o çizgideyiz. Bugünkü bazı belediye başkanlarımızın açıklaması o çizginin dışında durduğumuz gibi bir anlam taşımaz bizim için. Şimdi biz aynı çizgideyiz, aynı düşüncedeyiz.