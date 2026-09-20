YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir, Türk işçi sınıfı mücadelesinin önde gelen isimlerinden Abdullah Baştürk’ün eşi Ayten Baştürk’ü Antalya’daki evinde ziyaret etti. Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk işçi sınıfı mücadelesinin önemli önemli önderlerinden, Genel-İş’in kurucuları arasında yer alan, DİSK Genel Başkanlığı yapan ve üç dönem milletvekilliği görevinde bulunan Abdullah Baştürk’ün kıymetli eşi Ayten Baştürk’ü Antalya’daki evinde ziyaret ettik. Ayten Teyzemiz, YENİ Parti’ye üye olmak istediğini ancak il binasına gidemediğini söyledi. Biz de 'Biz geliriz' dedik. Antalya ziyaretimizde ilk ziyaretimizi kendisine yaparak üyeliğini evinde gerçekleştirdik. Aramıza katılmanızdan büyük mutluluk ve onur duyduk Ayten Teyze. YENİ Parti ailemize hoş geldiniz."