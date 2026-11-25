Yeni yılda yürürlüğe girecek olan yeniden değerleme oranı doğrultusunda pasaport harçlarına gelecek artış miktarı şekillendi. Geçerlilik süresine göre kademeli olarak değişen pasaport harçlarında; 6 aylık, 1, 2, 3 ve 10 yıllık tüm sürelerde güncellenmiş rakamların uygulanması öngörülüyor.

SÜRELERİNE GÖRE 2027 YILI TAHMİNİ PASAPORT HARÇLARI

Mevcut harç tutarları baz alınarak yeniden değerleme oranına göre hesaplanan 2027 yılı tahmini pasaport harç bedelleri şu şekildedir:

6 Aylık Pasaport: Mevcut 2.806,50 TL olan harç tutarının 3.587 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

1 Yıllık Pasaport: Mevcut 4.103,00 TL olan harç tutarının 5.245 TL olarak güncellenmesi öngörülüyor.

2 Yıllık Pasaport: Mevcut 6.698,50 TL olan harç tutarının 8.562 TL olması tahmin ediliyor.

3 Yıllık Pasaport: Mevcut 9.516,00 TL olan harç tutarının 12.164 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

10 Yıllık Pasaport: Mevcut 13.410,40 TL olan harç tutarının 17.142 TL olarak uygulanması hesaplanıyor.

CUMHURBAŞKANI YETKİSİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Hesaplanan bu tutarlar yeniden değerleme oranı üzerinden elde edilen tahmini rakamları yansıtıyor. Mevzuat gereği Cumhurbaşkanının, belirlenen yeniden değerleme oranından bağımsız olarak pasaport harçları ve yurt dışı çıkış harcında artışı sınırlandırma, oranlarda değişiklik yapma veya zam uygulamama yetkisi bulunuyor. Kesinleşmiş yeni tarife, Resmi Gazete'de yayımlanacak kararın ardından yürürlüğe girecek.