100 milyar TL’yi yurt dışına kaçıran Süleymancıların amacının, FETÖ’nün Pensilvanya’yı merkez ilan edip her şeyi oradan yönetmesi gibi, Köln’deki dev merkezden yönetmekti. Bu yolla Alman yasalarının, Hristiyanlık için öngördüğü dini örgütlenme sisteminden de sınırsız şekilde yararlanılacaktı.

Süleymancıların Köln dışındaki bir diğer merkezi Belçika’da. Gıdada büyük yatırımlar yapan örgütün TUNA Food zincirinin birçok ürünü orada üretiliyor. 2016’dan beri başkanlığı yürüten Alihan Kuriş ise yurt dışına geldiğinde bu iki merkez arasında mekik dokuyor.

Alihan Kuriş 37 yaşında.

Süleymancılar’ın sistemi şöyle işliyor:

PARA TRANSFERİ: Yurt dışında cemaat ve faaliyetlerden toplanan paralar, dövizin yüksek olduğu dönemlerde Türkiye’ye aktarılıyor. Türkiye’de işler büyüdükten sonra ise yeniden Avrupa’ya gönderiliyor.

AVRUPA’YA NAKİT AKTARIMI: Bu paralarla yurt dışındaki işler büyütülüyor. Genellikle helal gıda işine giriliyor ve diğer Türk toptancılarla aynı yerden alınan ürünler, helalmiş gibi gösteriliyor.

GIDADA PEŞİN ÇALIŞILIYOR: Yurt dışındaki ticari faaliyetlerini birkaç şirket ve tanınmış TUNA Food üzerinden yapan Süleymancılar, Türk marketlerine, toptancılara, “Bizimki helal ürün” diyerek daha pahalı satıyorlar. Paraları da peşin tahsil ediyorlar. Tuna ürünlerini almayan market ve bakkallara ise “Tuna ürünü niye yok?” diye baskı kuruluyor.

10 ÜLKEDE FAALİYET: Cemaatin kendi verilerine göre Avrupa’da yaklaşık 100 bin sempatizanı, Alman resmi makamlarının verilerine göre ise yaklaşık 29 bin üyesi bulunduğu aktarılıyor. 9 binden fazlası şiddet eğilimli.

FETÖ BENZERİ YAPILANMA: Yapının FETÖ benzeri bir yapılanmayla gizliliğe önem verdiği, bölge ve mıntıka sorumluları, özel haberleşme yöntemleri ve komisyon sistemiyle katı bir ast-üst düzeni oluşturduğu belirtiliyor.

FETÖ’nün boşluğunu doldurdular

Avrupa’daki yapılanma, bir FETÖ sistemini andırırken, bir anlamda onun boşluğunu da dolduracak faaliyetlerde bulunuluyor. Türkçe kursları, kuran kursları, Afrika’da su kuyuları, kurban derileri ya da kesimi dışında, kendi tarikat usullerine göre öğrenci yetiştirme faaliyetleri Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa ve hatta doğu Avrupa’da dikkati çekiyor. Romanya’da 32 kuran kursu açıp Almanya’daki iş insanlarından para toplama çalışmalarına giren Süleymancılar’ın, bir merkezi Köln’de, Müngersdorf semti Stolberger Strasse‘deki yeni bina.

Süleyman Hilmi Tunahan

Helal dediler pahalı sattılar

Süleymancılar, Avrupa’daki Türk işletmelerini, TUNA Food’dan yüksek fiyatlarla ve peşin parayla “helal” et ürünü almaya zorluyordu. Süleymancıların temelini Süleyman Hilmi Tunahan attı.