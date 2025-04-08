Milyonlarca çalışan, hasta yakını ve engelli bireyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), yatağa bağımlı hastalar için emsal bir karara imza attı. Yeni kararla birlikte özel hastanelerde kalan ya da evinden çıkamayacak durumda olan hastalar için, sağlık heyeti yerinde değerlendirme yapabilecek.

Alınan kararla birlikte özel hastanelerde dahi yerinde engelli sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesine olanak sağlanacak.

Bundan böyle alınan kararla birlikte sağlık heyetleri, hastaların tedavi gördükleri yerlerde, örneğin özel hastanelerde veya bakım merkezlerinde, yerinde değerlendirme yaparak engelli sağlık raporunu düzenleyebilecek.

Artık rapor almak için sağlık kurumlarına gitmek zorunda kalmadan, evlerinde veya bakım merkezlerinde gerekli raporlar düzenlenebilecek.

RAPOR PARASI ÖDEMELERİ 70 MİLYAR TL'YE ÇIKACAK

SGK'nın 2024 yılında rapor parasına yaptığı ödeme 33.7 milyar TL olmuştu. SGK'nın 2025’te rapor parası ödemesini 70 milyar TL’ye çıkarmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Heyet raporları genellikle ortalama 3 günde hazırlanırken, engelli raporlarının hazırlanma süresi bazen 15 günü bulabiliyor. Ancak, E-Devlet üzerinden sunulan “e-İmzalı Engellilik Sağlık Kurulu Raporu Sorgulama” hizmeti, vatandaşların rapor durumlarını kolayca takip etmelerini sağlıyor.