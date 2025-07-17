Yeni hız rekoru, verilerin yaklaşık 1.800 kilometre boyunca başarıyla iletilmesiyle elde edildi. Bu mesafe New York ile Florida arasındaki mesafeye denk geliyor. Araştırma sonuçları, 3 Nisan’da San Francisco’da düzenlenen 48. Optik Fiber İletişim Konferansı’nda açıklandı.

TEK KABLODA 19 FİBER

Bu başarıyı mümkün kılan en önemli unsur, 19 ayrı fiberi tek bir kablonun içine sığdıran yeni bir optik fiber teknolojisi oldu. Sadece 0.127 milimetre çapındaki bu kablo, hali hazırda kullanılan standart kablolarla aynı kalınlığa sahip. Ancak yeni fiberler, ışıkla daha uyumlu çalıştıkları için daha az veri kaybı yaşanıyor ve daha uzun mesafelere ulaşılabiliyor.

Bu yeni fiber yapısı, 2023 yılında yapılan ve benzer hızlara ulaşılan önceki çalışmanın yaklaşık üç katı mesafeyi kat ederek önemli bir gelişmeye işaret ediyor. Araştırmacılar, bu başarıyı veri kaybını azaltma ve sinyal gücünü artırma gibi teknik zorlukların üstesinden gelerek sağladı.

Veriler, toplamda 21 defa sistem üzerinden geçirildikten sonra 1.800 kilometrelik yolculuğunu tamamladı ve alıcıya ulaştı.

'TÜM İNTERNETİ 4 DAKİKADA İNDİRMEK MÜMKÜN'

Yeni hızla birlikte, teorik olarak tüm Internet arşivi verilerini sadece birkaç dakika içinde indirmek mümkün hale geliyor. Önceki rekor, saniyede 50.250 gigabayt idi. Bu yeni veri iletim hızı, bu rekorun da iki katından fazla.

Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü, bu başarının küresel ölçekte artan veri ihtiyacına çözüm sunabilecek, uzun mesafeli ve yüksek kapasiteli optik iletişim sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Araştırma ekibi şimdi, bu teknolojinin telekomünikasyon alanında pratik uygulamalarını araştırmayı hedefliyor. Veri trafiğinin her geçen gün arttığı dünyamızda, bu tür yenilikler geleceğin internet altyapısını şekillendirebilir.