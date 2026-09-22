AKP'nin kamuoyuna sunduğu ve 21 Mart Nevruz Gününün resmi tatil sayılmasını hedefleyen kanun teklifinde hazırlıklar tamamlandı.
TBMM'nin yaz tatilinin ardından Ekim ayında başlayacak yeni yasama döneminde, söz konusu teklifin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin yasalaşması durumunda, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a yeni bir tarih eklenmiş olacak.
Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik adımlar, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatın ardından hız kazandı.
Sürece ilişkin detayları aktaran AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, geçtiğimiz Nisan ayında yaptığı açıklamada taslak metin üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini ve konunun TBMM gündemine taşınacağını ifade etmişti.
Meclis'in Temmuz ayı başında girdiği yaz tatilinin sona ermesi ve Ekim ayında yeniden açılmasıyla birlikte teklifin yasalaşma sürecinin başlaması planlanıyor.
RESMİ TATİL SAYISI 16,5 GÜNE YÜKSELİYOR
Mevcut Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de 9 ayrı resmi tatil dönemi bulunuyor.
Sabit ve dini bayramlarla birlikte bir takvim yılında toplam 15,5 gün resmi tatil uygulanıyor.
Hazırlanan kanun teklifinin kabul edilerek yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilk kez 21 Mart 2027 tarihinden itibaren uygulanmak üzere takvimdeki resmi tatil süresi 16,5 güne çıkacak.
Mevcut Resmi Tatil Takvimi:
1 Ocak: Yılbaşı (1 gün)
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)
1 Mayıs: Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)
15 Temmuz: Demokrasi ve Millî Birlik Günü (1 gün)
30 Ağustos: Zafer Bayramı (1 gün)
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün)
Ramazan Bayramı: (3,5 gün)
Kurban Bayramı: (4,5 gün)
(Yeni Eklenme İhtimali) 21 Mart: Nevruz Günü (1 gün)