Enflasyonla mücadelede hedefler bir türlü tutmazken bir yandan yüksek faiz ile finansman sorunu kronikleşen, ihracatta rekabetçiliği aşınan firmalar çözümü fabrikaları kapatmakta buluyor, bir yandan da işsizlik sorunu giderek artıyor. Kapanan fabrikalara sürekli yenileri eklenirken bunun son örneği de dev şirketlere tekstil makineleri üreten SER Mekatronik oldu. Ekonomi yönetimine uyarı da iktidar yanlısı Yeni Şafak gazetesinden geldi. Gazetenin köşe yazarı Özgür Bayram Soylu’nun kinayeli eleştirisi dikkat çekti.

‘GÖREVDE KALSIN Kİ…’

“Ekonomi yönetimi neden istifa etmemeli?” başlıklı yazıda, “ Tam tersine, ortada cevap bekleyen o kadar çok soru, var ki bunların sorumluluğunu üstlenecek birilerinin görevde kalması gerekiyor” dedi. Yazıda enflasyondan işsizlik ve finansmana sorununa kadar pek çok konuya dikkat çekildi, eleştirilerin merkezine de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yerleşti. Areda Survey’in Ekim 2026 Sosyometre araştırmasına değinen Soylu, çalışmaya göre, her dört kişiden yalnızca birinin temel ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabildiğini belirtti.

“Sanayisizleşmenin çanları çoktandır çalıyor” diyen Soylu, konkordato ve iflas kararlarındaki artışa dikkat çekti ve atıl işgücü oranı yüzde 31.2’yi bulmasına değindi.

“Tüm bu sebeplerden Şimşek istifa etmemeli” ifadelerini kullanan Soylu, “Daha gidecek çok yolumuz, verecek çok sınavımız, ödenecek faizlerimiz, kapanacak fabrikalarımız, iflas edecek esnafımız, konkordato ilan edecek şirketlerimiz, ertelenecek yatırımlarımız, iş aramaktan umudunu kesecek gençlerimiz var” dedi.

Kayıp yıl: 2026

Yeni Şafak köşe yazarı Özgür Bayram Soylu, faiz sorununa da değindi. Soylu, “Enflasyonu düşürmek için neredeyse kalu beladan beri yüksek faiz uyguluyoruz. Yüksek faiz yatırımları zorlaştırıyor, işletmelerin finansman maliyetini artırıyor, tüketimi baskılıyor. Sonra üretim neden yavaşlıyor diye düşünüyoruz. 2027 bütçesinde faiz giderleri için 3 trilyon 975 milyar lira ayrılmış. Bütçedeki her 100 liralık harcamanın yaklaşık 14.6 lirası faize gidecek” diyerek, “2026’yı kayıp yıl olarak uğurlamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.