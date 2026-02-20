Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüksek enflasyonu "kış şartları"na bağlayarak dezenflasyon sürecinde bir bozulma olmadığını, sadece bir yavaşlama görülebileceğini ifade etmesinin yankıları sürüyor.

Bakan'ın bu "pozitif" mesajlarına karşılık, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, Şimşek'i hedef alan "Ekonominin Kurtuluş Reçetesi" başlıklı bir haber yayımladı.

Yeni Şafak'ın standart versiyonuna eklenen birinci sayfasında "Ekonominin kurtuluş reçetesi" manşetiyle, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in politikaları eleştirildi ve 6 maddelik "reform paketi" önerildi. İçeride kalan manşet ise "Hücre tipi çalışan çetede 9 polis" oldu.

Manşetinde döviz açığını "Türkiye’de ekonominin en köklü sorunu" olarak niteleyen Yeni Şafak, bunun nedeninin ise dış ticaret açığı olduğunu öne sürdü.

TL'nin sürekli değer kaybettiğini belirten gazete, "Döviz açığı problemi köklü bir şekilde çözülmeden, enflasyon kalıcı olarak aşağı çekilemiyor ve 'Kur yükselir' korkusu nedeniyle faiz düşürülemiyor" dedi.

"Ekonominin kronikleşen problemlerinin çözümü için 6 maddelik bir yapısal reform paketi" öne sürdü. Bunlar ise şöyle sıralandı: