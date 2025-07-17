İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i son günlerde manşetlerine taşıyarak ekonomi politikalarını sert bir dille eleştiriyor. Art arda gelen bu çıkışlar, iktidar içinde görüş ayrılığı mı var sorularını gündeme getiriyor.
Yeni Şafak bugün "Dünyada eşi benzeri olmayan soygun düzeni: Faiz-Döviz-Enflasyon" manşetiyle çıktı.
Haberde, "Faizleri %46’da tutarak yatırım, üretim ve istihdama darbe vuran Merkez Bankası’nın gerekçesi, “Faiz düşerse döviz kurları fırlar” şeklinde. Ancak dövizdeki oynaklığı engellemek için spekülatörleri durdurmak yeterli. Bunun için bireylerin yüksek miktarlardaki döviz alım-satımı ticari kazanç sayılıp vergilendirilmeli." denildi.