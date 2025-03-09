. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Alevilere yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamayı hedef alan Kılıçarslan, skandal niteliğindeki sözleriyle tepki çekti.

Lazkiye’de Alevilere Yönelik Saldırılar Artıyor

Suriye’de HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) öncülüğündeki silahlı grupların, ülkenin kuzeybatısında yer alan Lazkiye, Tartus, Hama ve Ceble’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları son dönemde tırmanışa geçti. Bu saldırılarda 300’den fazla Alevi’nin hayatını kaybettiği belirtilirken, bölgedeki çatışmalar endişe verici boyutlara ulaştı.

Ancak Kılıçarslan, söz konusu saldırıları kınamak yerine, köşesinde bu saldırıları savunan ve meşrulaştıran ifadeler kullandı.

Özgür Özel’i Hedef Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Alevilere yönelik saldırıları endişeyle takip ediyoruz" şeklindeki açıklamasını eleştiren Kılıçarslan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Nusayriler, dini inançları bakımından değil, emperyalizme yaptıkları köpekliğin bir sonucu olarak hala Suriye’de sivil insan öldürecek kadar alçak oldukları için gebertiliyorlar. Başka bir şey değil."

"Suriye’de emperyalistlerin maşası olan Nusayriler, Alevilik kisvesi altında korunamaz. Özgür Özel, terör faaliyetleri yürüten bu grupları savunuyor."

Kılıçarslan, yazısının devamında, Suriye’de öldürülen Aleviler için "emperyalizme hizmet ettikleri için öldürüldüler" ifadelerini kullanarak saldırıları haklı gösterdi.

"Buradaki, ülkemizdeki emperyalist seviciler ise bunu göre göre, bile bile emperyalizmin köpeklerine arka çıkıyorlar.

Gerçi çok görmemek lazım. Çocuklarımızı öldüren dört ayaklı sokak köpekleri meselesinde de çocuklarımızı değil, köpekleri savunuyor bunlar. Demek fıtrat değişmiyor. Her seferinde savunacak bir köpek topluluğu buluyorlar."

Tepki Çeken Açıklamalar

Kılıçarslan’ın Alevi katliamlarını savunan bu ifadeleri, kamuoyunda büyük tepki çekerken, özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı, bu açıklamaların nefret söylemi içerdiğini belirterek sert eleştirilerde bulundu.