Yeni Şafak yazarı Özgür Bayram Soylu, "AK Parti'nin kendi mahallesinde kaybettiği savaş" başlıklı köşe yazısında, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri, son kamuoyu araştırmaları ve fon krizi üzerinden AKP'nin izlediği politikaları eleştirdi.
TBB seçim sonuçlarının AKP'nin izlediği stratejilerin başarısızlığını ortaya koyduğunu savunan Soylu, partinin farklı siyasi kesimlere ulaşmaya çalışırken kendi seçmen tabanından uzaklaştığını ileri sürdü.
Soylu, yazısında muhalefetin farklı siyasi geleneklerden gelen aktörlerinin AKP karşıtlığı etrafında bir araya geldiğini belirtti.
'KENDİ MAHALLESİNİ ELİNDE TUTMAKTA ZORLANIYOR'
Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Yıllardır karşı mahalleye şirin görünmek uğruna kendi mahallesindeki insana dokunmaktan imtina eden yükselen muhafazakar siyaset anlayışı, bugün ektiğini biçiyor.
Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden açıklanmaya çalışılan muhalefet bloku artık AK Parti karşıtlığında ortaklaşmış durumda.
Farklı siyasi geleneklerden gelen aktörler aynı hedef etrafında buluşurken AK Parti, karşı mahalleyi ikna etmeye çalışırken kendi mahallesini elinde tutmakta zorlanıyor."
'YENİ YENİLGİLERE ZEMİN HAZIRLAYABİLİR'
Özellikle yerel yönetimlerde parti teşkilatlarıyla ilişkilerin zayıfladığını ileri süren Soylu, belediye yöneticilerinin kendi seçmenleriyle iletişimlerini eleştirdi.
Yazısında ekonomik sorunlara da değinen Soylu, ekonomik başarısızlıklarla yüzleşilmeden girilecek seçimlerin yeni yenilgilere zemin hazırlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.