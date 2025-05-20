İsrail asıllı şarkıcı Linet'in Ankara’da bir mekânda vereceği konser, Valilik tarafından iptal edildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Naci Bostancı, Linet konserinin iptal edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Ses sanatçısı Linet'i beğenir ya da beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez" dedi.

"ASLINDA PEK ÇOĞUNUZDAN HOŞLANMIYORUZ"

Prof. Dr. Bostancı’ya AKP içinde pek çok isim tepki gösterdi. Bostancı'ya bir tepki de Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan’dan geldi. Kılıçarslan yazısında AKP içindeki pek çok ismi de hedef aldı. Kılıçarslan, yazısında şunları kaydetti:

"Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. AK Partililer, biz pek çoğunuzdan hoşlanmıyoruz. Biz, Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyor, ondan hoşlanıyor, onun verdiği mücadeleyi önemsiyor, o mücadeleye omuz veriyoruz.

Sizin yani 'Akepeliler' diyebileceğimiz toplamın, kapalı kapılar ardında, kendinizi rahat hissettiğiniz ortamlarda Recep Tayyip Erdoğan’a gönül vermiş insanları, onu can-ı gönülden seven kitleleri 'onlar da biraz şey' diye başlayan cümlelerle yargılayıp bu konuşmaların finalini 'aslında bu halk olmasa AK Parti şahane parti de işte bu az gelişmişler yüzünden' falan gibi leşin leşi fikirlerle yaptığınızı da biliyoruz.

"ERDOĞAN SONRASI HAZIRLIĞI YAPMANIZ GÖZÜMÜZDEN KAÇMIYOR"

Değil mi ki sizi o makamlara, o mevkilere Reis getirdi, 'vardır bir bildiği' deyip susuyoruz. Yineliyorum: Aslında pek çoğunuzdan hiç hoşlanmıyoruz. Üstelik, Recep Tayyip Erdoğan sonrası Türkiye’ye hazırlık yapmanız da gözümüzden kaçmıyor. B planı yapıyorsunuz sürekli. Size muhteşem bir haber vereyim: Bizim B planımız yok. B planımız olsa bile o planlarımız içerisinde siz yoksunuz. Olmayacaksınız. Allah acısını göstermesin, başımızdan eksik etmesin ama Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme erişirsek sizin gibi kompleksli eziklerle değil, Recep Tayyip Erdoğan gibi kendisine güvenen, milletine güvenen, seçmenine güvenen isimlerle devam edeceğiz yolumuza.

"SİYONİST SEVİCİ"

O yüzden Bostancı’ya bir çift lafım olsun: Sen B planı yapmaya, Tayyip Bey sonrası döneme yatırım yapmaya devam et. Biz kalın kafalılar, 'Olmasalar daha iyi olur' dediğiniz kitleler hiçbir plan yapmayacağız. Zuhurat ne olursa olsun Siyonistlerden de tiksineceğiz, senin gibi eziklerden de. Hadi şimdi kapat kapıları ve başla 'Zaten bu İslamcılar da' diye zırlayıp zırvalamaya. Siyonist sevici seni."