CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin ardından saldırıya uğradı.



Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğrenilirken, Tengioğlu'nun iki çocuğunu öldürmekten sabıkalı olduğu ve uzun yıllar cezaevinde yattığı ortaya çıktı.



YENİ ŞAFAK YAZARINDAN SKANDAL PAYLAŞIM



Öte yandan Özel'in saldırısına siyaset dünyasından sert tepki gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i geçmiş olsun telefonu açıldı.



Saldırının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül ise konuya ilişkin skandal ifadeler kullandı.



Karagül, yaptığı paylaşımda "Bu adam da sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen hak etti bunları diyesi geliyor." ifadelerini kullandı.