Yeni Şafak'ta yayımlanan haberde, şirketlerin döviz işlemlerinden elde ettikleri kazançlar üzerinden vergi ödediği buna karşın vatandaşların döviz kazançlarının vergilendirilmediği savunuldu. Gazete, mevcut uygulamanın TL'nin değer kaybetmesine, enflasyonun yükselmesine ve faizlerin düşürülememesine neden olduğunu ileri sürdü.

KUR ARTIŞININ FATURASINI VATANDAŞA KESTİ

Haberde son yıllarda hızla yükselen dolar ve euro kurunun ithalat maliyetlerini artırdığı belirtilirken, döviz talebinin önemli bölümünün bireysel yatırımcılardan kaynaklandığı ima edildi. Böylece kurdaki yükseliş ve enflasyon baskısının nedenleri arasında ekonomi politikaları yerine vatandaşların tasarruf tercihleri öne çıkarıldı.

"VERGİ DEĞİL, DOLARİZASYONLA MÜCADELE" SAVUNMASI

Haberde, döviz kazançlarına yüzde 25 vergi getirilmesinin temel amacının gelir elde etmek değil, dolarizasyonu azaltmak olduğu savunuldu. Böyle bir adımın Merkez Bankası'nın faiz indirimleri için elini güçlendireceği ve kur oynaklığını azaltacağı iddia edildi.

ŞİMŞEK'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Son dönemde sık sık Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası'nın ekonomi programını eleştiren Yeni Şafak'ın bu çıkışı, ekonomi yönetimine yönelik yeni bir mesaj oldu. Gazete, döviz kazançlarının vergilendirilmemesini "vergi adaletsizliği" olarak nitelendirirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın mevcut uygulamayı sürdürmesini de dolaylı biçimde eleştirdi.