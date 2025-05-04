Balıkesir’in Gönen ilçesinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı görülmesi üzerine Ulukır Mahallesi ve çevresindeki 14 mahallede daha karantina uygulaması başlatıldı. Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede tüm hayvan hareketlerini durdurdu.

Ulukır Mahallesi'nde yapılan kontrollerde şap hastalığına rastlanmasının ardından, hastalığın çevre mahallelere yayılmasını engellemek için Ayvalıdere, Gebeçınar, Kınalar, Çifteçeşmeler, Dışbudak, Gelgeç, Turplu, Sarıköy, Dereköy, Gündoğan, Alaattin, Bostancı, Paşaçiftlik, Körpeağaç ve Havutça mahalleleri karantina altına alındı.

HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI YASAKLANDI

Karantina kapsamında bu mahallelerde hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Ayrıca bölgedeki tüm hayvan nakilleri ve hayvan pazarı faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Gönen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalığın kontrol altına alınması için yurttaşlara uyarılarda bulunarak, karantina tedbirlerine uyulmasının önemine dikkat çekti. Kuralları ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.