Almanya’nın Bavyera eyaletinde, halk arasında “tavşan vebası” olarak bilinen tularemi vakaları yeniden gündeme geldi. Münih Bölge Ofisi, sadece hayvanları değil, insanları da etkileyebilen bakteriyel enfeksiyonla ilgili uyarı yayımladı. Son olarak Münih’in kuzeyinde iki kişide tularemi vakası tespit edildi.

Artı49'da yer alan habere göre, yetkililer, enfekte hayvanlarla ya da leşleriyle temas edenlerin, özellikle de evcil hayvanlarını ormanda ya da tarlalarda gezdirenlerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Vakaların, muhtemelen kene ısırması yoluyla bulaştığı düşünülüyor. Özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için hastalık ciddi risk taşıyor.

KENELERDE HASTALIĞI TAŞIYOR

Tularemiye neden olan bakteri yalnızca tavşanlarda değil fareler, sıçanlar, kuşlar ve geyiklerde de bulunabiliyor. Bu nedenle doğada karşılaşılan hayvan ölülerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Orta Avrupa’da hâlâ en yaygın taşıyıcı kahverengi tavşan olarak bilinse de, sivrisinek ve keneler de hastalığın insanlara bulaşmasında rol oynayabiliyor.

ZATÜREYE KADAR GÖTÜRÜYOR

Hastalık yalnızca doğrudan temasla değil; kontamine içme suyu, az pişmiş et tüketimi ve enfekte vücut sıvıları yoluyla da insana geçebiliyor. Tularemiye yakalanan kişilerde genellikle ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik, titreme ve enfeksiyon bölgesinde ülser gelişimi gibi belirtiler görülüyor. Bazı durumlarda hastalık zatürreye kadar ilerleyebiliyor.

Tularemi antibiyotik tedavisiyle genellikle kontrol altına alınabiliyor. Ancak geç kalınan vakalarda ölüm oranı hâlâ yaklaşık yüzde 12 seviyesinde seyrediyor. Bu nedenle uzmanlar, şüpheli semptomlar durumunda vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.